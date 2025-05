Dall’America ad Atena Lucana: successo per il primo “Meeting degli Emigranti”. Le interviste

L’artefice delle ritrovate origini di Atena Lucana negli Stati Uniti e in America del Sud è Gary MacQueston, che ha raccolto da alcuni anni tutti i nomi degli atenesi approdati a Ellis Island di New York. A lui Atena ha dato la cittadinanza onoraria nel 2021. Gary ha intrapreso ormai da 26 anni le ricerche genealogiche per il Comune di Atena ed è già venuto nel paese valdianese ben 18 volte.

Il Meeting

Nel corso del momento pubblico di sabato 17 Maggio alle ore 16.30 presso Santa Maria Maggiore, gli ospiti hanno raccontato alla cittadinanza le storie dei propri avi, in dialogo con chi ha tenuto le ricerche genealogiche, in particolare Regaliano Tommasoni e Gary MacQueston. Tra le varie storie quella di Giuseppe Di Giore, nato ad Atena nel 1891, fervente al culto di San Ciro, partito nel 1920 per gli Stati Uniti. Con l’aiuto di Emidio Spagna, trovò lavoro presso la Springfield Gas Light Company che però nel 1923 fu oggetto di una grande esplosione per la quale morirono tre persone. Tre atenesi rimasero gravemente feriti, oltre a Emidio Spagna anche Giuseppe Di Giore e Vincenzo Ciro Antonio Pessolano. Di Giore raccontò di aver visto San Ciro nell’esplosione e una volta sopravvissuto alle ferite, raccolse fondi tra i suoi connazionali per comprare un’aureola in argento realizzata nell’area di Springfield. L’aureola per San Ciro fu portata ad Atena e oggi è ancora indossata dalla Statua nel giorno della processione. Sull’aureola infatti è scritto il nome di Di Giore. Nel gruppo dei discendenti giunti ad Atena, c’erano anche tre nipoti di Giuseppe: Felicia, Anthony e Mark hanno reso omaggio a San Ciro e alla corona fatta realizzare dal loro nonno.

Un’occasione per conoscere l’origine degli avi

In occasione della Festa di San Ciro, i 47 discendenti di emigrati di Atena Lucana per la prima volta sono stati in visita nel comune valdianese alla ricerca delle proprie origini e dei propri avi. La maggior parte di essi, ben 35 discendenti di terza e quarta generazione, proviene da Springfield, Massachusetts negli Stati Uniti, mentre altri 12 provengono dall’Uruguay e dall’Argentina. Si tratta di discendenti di persone emigrate da Atena tra il 1880 e il 1920.

Gli ospiti, infatti, si si sono alternati tra visite guidate nel centro storico, i riti legati alla Festa di San Ciro, due masterclass culinarie con maestri casari e degustazione di vini, un laboratorio di ricamo tenuto dall’associazione Le Case di Igea e uno sul legno tenuto da Angelo Chirichella. Inoltre, i discendenti hanno visitato gli archivi parrocchiali presso la Chiesa Santa Maria Maggione e l’Archivio storico del Comune e hanno ricevuto la copia originale dell’atto di nascita dei propri avi emigrati.