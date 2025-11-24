Dalla solidarietà alle querele: De Luca denuncia Report

Inchiesta sulle liste d'attesa in Campania, dalla regione accusano: «Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata»

Vincenzo De Luca

Dalla solidarietà dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, alle denunce. Da palazzo Santa Lucia comunicano che è stato dato mandato all’Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 “Report”, per il servizio relativo alle “liste d’attesa” mandato in onda nella puntata di domenica 23 gennaio 2025.

“Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”, si legge in una nota.

Domenica sera Report ha dedicato un focus sulla sanità in Campania. Secondo l’inchiesta l’89,2% delle visite è catalogato come «Programmabile», ovvero fissabile a 120 giorni, quasi il doppio della media nazionale del 45,7%.

Motivo? Secondo Report il meccanismo permetterebbe di spostare prestazioni urgenti, brevi o differibili, quelle che per intenderci dovrebbero essere smaltite entro 30 giorni, nella categoria «Programmabile», guadagnando tempo. Il risultato è che la Campania con questo meccanismo sembrerebbe poi più virtuosa di quanto sia realmente.

