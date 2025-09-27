Dalla biologia alla TV: Ilaria De Rosa, originaria di Sala Consilina, trionfa a “La Ruota della Fortuna”

Una campionessa con radici ben salde e la mente lucida: Ilaria De Rosa, 33 anni, biologa originaria di Sala Consilina ma residente a Roma, ha conquistato ieri sera il titolo di nuova campionessa de “La Ruota della Fortuna”, il noto quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Ilaria De Rosa a La Ruota della Fortuna

Nella puntata del 26 settembre, De Rosa ha avuto la meglio su Benedetta, campionessa uscente di Benevento, superando con disinvoltura le fasi più complesse del gioco – dal “Triplete” a “La Ruota del Tempo” – fino a guadagnarsi l’accesso al round finale e, soprattutto, al prossimo appuntamento televisivo in onda stasera alle 20:45, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

A colpire il pubblico non è stata solo la sua preparazione, ma anche l’orgoglio con cui ha portato in scena la sua terra d’origine. In uno dei round del gioco, con il sorriso e la voce decisa, ha scelto di “comprare la S di Sala Consilina”, rendendo omaggio al paese dove vive la sua famiglia e dove ha trascorso la sua giovinezza.

Il gesto non è passato inosservato e ha subito generato una forte reazione di affetto e sostegno da parte della comunità locale. A testimoniarlo è stato anche un messaggio ufficiale del Comune di Sala Consilina, pubblicato sui social istituzionali nella serata di ieri.

“Il Sindaco Domenico Cartolano e l’Amministrazione Comunale si congratulano con Ilaria De Rosa, giovane originaria della nostra comunità, che nella puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha saputo distinguersi conquistando il titolo di campionessa.

Pur vivendo a Roma, Ilaria non ha mai dimenticato le sue radici, citando più volte Sala Consilina, dove risiede la sua famiglia. Un gesto che ci onora e che testimonia il legame profondo con la sua terra d’origine.

Tutta Sala Consilina farà nuovamente il tifo per lei nella puntata di domani sera, 27 settembre alle ore 20.45 su Canale 5. Forza Ilaria, Sala Consilina è con te!”. Così da palazzo di città.

Entusiasmo in città

Un entusiasmo condiviso non solo sui social, ma anche nelle piazze e nei bar del centro cittadino, dove in molti già si preparano a seguire la puntata di questa sera con la speranza di vedere Ilaria proseguire la sua scalata nel gioco.

La sua partecipazione ha ridato visibilità a Sala Consilina in un contesto nazionale, ricordando come il talento possa partire da piccole comunità per arrivare, con determinazione e passione, ai riflettori della TV.

Stasera, occhi puntati su Canale 5: in palio c’è molto più di un premio, c’è il sogno di una giovane donna che porta con sé il cuore del Vallo di Diano.