Dal Bangladesh a Villammare: la storia di Eliash e Ciro

Una vacanza nel sud Italia si è trasformata in una scelta coraggiosa: trasferirsi a Villammare e avviare una nuova attività

A cura di Ernesto Rocco
Eliash e Ciro

Dal Bangladesh a Villammare, nel cuore del Golfo di Policastro, per scrivere una nuova pagina di vita e offrire un futuro migliore alla propria famiglia. Eliash, 49 anni, e suo figlio Ciro, 20, sono i protagonisti di una storia di coraggio, determinazione e profonda integrazione. La loro scelta è nata quasi per caso: una semplice vacanza si è trasformata in un progetto ambizioso di permanenza e impresa.

La storia di Eliash e Ciro

Durante l’estate, padre e figlio avevano deciso di trascorrere un periodo di riposo nella frazione costiera del comune di Vibonati. Il territorio, con la sua quiete, il richiamo del mare e l’ospitalità delle comunità locali, ha esercitato un fascino immediato, trasformando il viaggio di scoperta in un autentico senso di appartenenza.

Eliash e Ciro hanno così preso la coraggiosa decisione di stabilirsi nel Sud Italia in modo permanente, portando con loro non solo il legittimo desiderio di un futuro migliore, ma anche qualità umane preziose come l’umiltà e una spiccata voglia di fare: elementi che hanno favorito fin da subito il loro inserimento nel tessuto sociale locale.

L’avvio di una nuova attività

La loro determinazione si è concretizzata nel rilancio dello storico Autolavaggio Fittipaldi, dove hanno infuso nuova linfa e grande dedizione. Il loro approccio al lavoro si è rivelato la chiave del successo e del rapido apprezzamento da parte della clientela.

Come sottolineano gli stessi utenti, «la gestione si distingue per la cura meticolosa del servizio e per un rapporto con l’utenza basato su rispetto e cortesia». Un modello operativo che ha trasformato l’autolavaggio in qualcosa di più di un semplice esercizio commerciale: «è diventato un punto di riferimento positivo all’interno della comunità», raccontano i residenti.

L’integrazione è stata rapida e naturale. Carmelo, amico di Villammare e testimone diretto di questa evoluzione, descrive così la loro presenza: «Si sono subito integrati, sono servizievoli e tutti i clienti vanno lì con piacere. Regalano un profumo a ogni cliente». Un piccolo gesto, quello del profumo, che simboleggia l’attenzione al dettaglio e la gratitudine verso la clientela e verso la terra che li ha accolti, e nella quale hanno scelto di costruire il proprio futuro.

Leggi anche:

Ventiquattro attestati di lingua italiana consegnati a Capaccio Paestum: passo avanti per l’Integrazione

Il futuro

Nonostante il successo, l’integrazione raggiunta e l’affetto della comunità, il progetto di vita di Eliash e Ciro è ancora in divenire. Il loro obiettivo più grande resta la riunificazione familiare. La moglie di Eliash, madre di Ciro, vive ancora in Bangladesh, dove insegna inglese. Con lei la figlia più piccola, di 12 anni. Il prossimo passo è offrire anche a loro la possibilità di vivere e costruire il proprio futuro in Italia, a Villammare.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Campania, una nuova legge sulle pro loco: «si rafforza e semplifica il loro ruolo»

Una importante novità per queste associazioni che restano un pilastro del turismo…

Mercatini di Natale

Castellabate: manifestazione di interesse per espositori interessati a partecipare ai “Mercatini di Natale al Borgo”

La domanda di partecipazione all’iniziativa turistico-ricreativa e culturale dovrà essere inviata entro…

Comunità Montana Alento - Monte Stella

Comunità Montana Alento Montestella, dipendenti chiamati a scegliere tra lavoro o politica: Tar accoglie ricorso

Sospeso il provvedimento. Il 5 novembre la camera di consiglio per trattare…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.