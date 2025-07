Ventiquattro attestati di lingua italiana consegnati a Capaccio Paestum: passo avanti per l’Integrazione

Ieri mattina, presso la Sala Erica di Capaccio Paestum, si è svolta la cerimonia ufficiale per la consegna di ventiquattro attestati A2 di lingua italiana. I certificati rappresentano un importante traguardo per i cittadini stranieri che vivono e lavorano nel territorio e che hanno frequentato i corsi della Scuola Statale CPIA-Salerno – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.

Alla cerimonia erano presenti figure istituzionali e rappresentanti del settore socioeducativo, tra cui l’assessore Alessandra Senatore, la responsabile del settore Politiche Sociali Elisabetta Dellisanti, la referente dello Sportello Immigrazione Vera Cupolo, la dirigente del CPIA Maria Montuori e la docente Maria Maffongelli.

Un impegno per l’inclusione

Il riconoscimento ottenuto dai partecipanti è frutto di un percorso formativo volto all’integrazione e alla valorizzazione delle competenze linguistiche. Grande soddisfazione è stata espressa per il lavoro svolto dagli operatori dello Sportello Immigrazione, il cui contributo è stato definito “costante e determinante”. Il risultato è attribuito a un “impegno quotidiano di vicinanza e supporto”, come evidenziato durante la cerimonia.

Capaccio Paestum modello di accoglienza

Il sindaco Gaetano Paolino ha sottolineato il valore dell’iniziativa nel quadro delle politiche di inclusione promosse dal Comune: “Capaccio Paestum si conferma sempre più città dell’accoglienza, dell’integrazione e delle opportunità”. Un messaggio forte che ribadisce la volontà dell’amministrazione di investire nella formazione e nell’integrazione dei cittadini stranieri.