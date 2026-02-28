Da Sanremo al Cilento: l’Ancel Keys e APF Valtellina uniscono l’Italia a CasaSanremo

Non solo musica, ma un vero laboratorio di futuro. L’IOC Ancel Keys approda a CasaSanremo, portando sotto i riflettori del Festival un modello educativo che accorcia le distanze geografiche. Insieme ai partner di APF Valtellina, la scuola cilentana ha trasformato l’evento mediatico più seguito d’Italia in un’occasione straordinaria di crescita e confronto.

Un ponte tra Cilento e Valtellina

La partecipazione congiunta non è stata solo una presenza formale, ma il coronamento di un gemellaggio solido. Il legame tra queste due realtà scolastiche nasce da una visione comune: valorizzare i territori attraverso la formazione di giovani competenti, consapevoli e pronti al dialogo.

Dalle colline del Cilento alle vette della Valtellina, il messaggio è chiaro: la scuola ha il potere di costruire ponti dove altri vedono confini. Attraverso scambi formativi e progettualità condivise, l’Ancel Keys dimostra come la sinergia tra Nord e Sud possa generare opportunità concrete per gli studenti.

Formazione oltre le mura scolastiche

Ancora una volta, l’istituto guidato dalla filosofia di Ancel Keys si conferma un’eccellenza capace di uscire dalle aule per immergersi nei contesti nazionali più prestigiosi. Un percorso che guarda dritto al futuro, con la certezza che le relazioni e le idee nate in questi giorni a Sanremo sapranno superare ogni distanza chilometrica.