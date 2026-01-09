Da Atena Lucana a Gomorra: Veronica D’Elia, un talento del Vallo di Diano che conquista la tv

C’è anche il Vallo di Diano nel cast di “Gomorra – Le Origini”, la nuova serie Sky Original che racconta l’ascesa criminale di Pietro Savastano. Tra i volti della produzione spicca quello di Veronica D’Elia, attrice originaria di Atena Lucana, chiamata a interpretare Anna, sorella di ‘O Paisano, un personaggio che si inserisce con forza e intensità nel racconto delle dinamiche familiari e criminali della Napoli delle origini.

La carriera

Per Veronica D’Elia si tratta di un ulteriore passo importante in una carriera costruita con studio, dedizione e una solida formazione teatrale. Diplomata all’Accademia del Teatro Bellini di Napoli, l’attrice ha affinato negli anni una recitazione profonda e misurata, che le ha permesso di muoversi con naturalezza tra palcoscenico e piccolo schermo.

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla grazie alla serie Rai “Il Commissario Ricciardi“, dove ha interpretato Nelide, la governante schietta e popolare, capace di conquistare gli spettatori con autenticità e umanità. Un ruolo che le ha dato visibilità nazionale e che ha messo in luce la sua capacità di rendere credibili personaggi radicati nella cultura e nella quotidianità del Sud.

Orgoglio valdianese

Il suo percorso rappresenta un motivo di orgoglio per Atena Lucana e per il Vallo di Diano esempio concreto di come anche dai piccoli centri possano emergere talenti capaci di affermarsi nelle grandi produzioni televisive nazionali.