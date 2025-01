Casaletto Spartano: Fortino protagonista del nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni

Il Cilento torna ad essere fonte di ispirazione per tanti artisti che lo prediligono come cornice d’eccezione per film, fiction e opere letterarie.

È il caso dell’autore Maurizio De Giovanni che ha scelto Fortino, frazione di Casaletto Spartano, per il suo nuovo romanzo: “Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi“.

La trama

Il nuovo romanzo vede Fortino come sfondo principale della storia. Ambientato nel luglio del 1940, questo nuovo capitolo della saga del commissario Ricciardi trasforma Fortino in un luogo di rifugio e memoria, conferendogli un ruolo di primo piano nella trama. Il romanzo, oltre a raccontare una storia intensa e coinvolgente, celebra la straordinaria bellezza di Fortino e della sua terra.

Le descrizioni di De Giovanni rendono omaggio alla ricchezza storica e paesaggistica del luogo, contribuendo a consolidarne il fascino e l’ispirazione letteraria.

Il nuovo romanzo è già in cima alle classifiche

La nuova creatura dell’autore, ha già conquistato il primo posto nelle classifiche di vendita nazionali. Questo successo è motivo di grande orgoglio per la comunità locale, che vede Fortino diventare protagonista di un’opera amata da migliaia di lettori in tutta Italia. L’entusiasmo cresce in vista della presentazione ufficiale del libro, che si terrà proprio a Fortino. Sarà un’occasione imperdibile per incontrare l’autore e scoprire tutti i retroscena dell’opera.

“Un ringraziamento speciale a Maurizio de Giovanni per aver scelto Fortino come cornice di questa nuova opera. Siamo fieri di vedere il nostro territorio immortalato attraverso le sue parole. Lo aspettiamo a Fortino per la presentazione del libro.

Fortino si conferma non solo un gioiello paesaggistico, ma anche un luogo ricco di storia e ispirazione letteraria”, fanno sapere dalle pagine social dell’amministrazione.