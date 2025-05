Da Agropoli a Palermo per la Finale Nazionale dei Giochi Matematici: soddisfazione per due studenti dell’I.C. “Rossi Vairo”

Sono dell’istituto “Gino Rossi Vairo” gli unici due studenti agropolesi qualificatisi per la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Alessandro Schiavo e Simone Maria Smaldone, alunni della classe I F della scuola secondaria di primo grado, questo weekend raggiungeranno Palermo dove domenica 18 maggio disputeranno la finale dei Giochi Matematici organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”.

La selezione

Dopo aver superato le qualificazioni di istituto e di Finale d’Area, Alessandro e Simone si sono guadagnati un posto tra i 900 finalisti, su ben 358.758 partecipanti iniziali, che domenica si sfideranno all’ultimo calcolo presso l’Università di Palermo. Grande soddisfazione per tutto l’istituto “Rossi Vairo” a cominciare dal dirigente prof. Bruno Bonfrisco e – in particolare – per la docente di Matematica dei giovani studenti, prof.ssa Donatella Cerone, che ha sottolineato: “Il loro entusiasmo per lo studio è una grandissima vittoria. I nostri Alessandro e Simone si sono appassionati a questo concorso con la gioia e il sostegno delle famiglie.”

15esima edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo

A rappresentare la scuola agropolese a Palermo ci sarà il prof. Vincenzo Salpietro, coordinatore del Dipartimento di Matematica dell’istituto. I Giochi Matematici del Mediterraneo, giunti alla quindicesima edizione, vedono la partecipazione di studenti appartenenti a scuole di tutta Italia e promuovono lo studio della Matematica attraverso un approccio ludico.

Ecco in cosa si cimenteranno gli alunni

Gli studenti, suddivisi in nove categorie in base al livello scolastico, si cimentano con prove di logica, problem solving e intuizione matematica. La Finale Nazionale rappresenta un momento di incontro e sana competizione tra giovani menti appassionate, ma anche di conoscenza e condivisione tra le famiglie e i docenti accomunati dall’unico obiettivo di supportare i ragazzi nel percorso formativo.