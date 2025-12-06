Cultura a porte aperte per l’Immacolata: gli orari dei musei a Salerno e provincia

Lunedì 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, la cultura non si ferma. La Provincia di Salerno ha comunicato l’apertura straordinaria dei suoi principali poli museali, offrendo a cittadini e turisti un’ottima occasione per trascorrere la giornata festiva all’insegna dell’arte e della storia.

Dalla città capoluogo fino alla suggestiva Padula, ecco il dettaglio degli orari per pianificare la vostra visita.

Un itinerario tra archeologia e pittura

Per chi sceglie di trascorrere la giornata in città o di esplorare la provincia, l’offerta culturale copre diverse fasce orarie. La maggior parte delle strutture seguirà un orario continuato mattutino, ideale per una visita culturale prima del pranzo festivo.

Nello specifico, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, saranno aperti al pubblico:

Pinacoteca Provinciale di Salerno: Situata nello storico Palazzo Pinto, offre un viaggio attraverso la pittura dal Rinascimento al Novecento.

Museo Archeologico Provinciale di Salerno: Uno scrigno di reperti che raccontano la storia del territorio, dalla preistoria all'età romana.

Museo Archeologico della Lucania Occidentale (Padula): Una tappa fondamentale per chi si trova nel Vallo di Diano, situato nella storica Certosa di San Lorenzo.

Il castello Arechi prolunga l’apertura

Un discorso a parte merita il simbolo della città di Salerno. Il Castello Arechi, che domina il golfo dall’alto del colle Bonadies, offrirà un orario di visita più esteso rispetto agli altri siti.

La fortezza medievale sarà accessibile dalle 9:00 fino alle 17:00. Questa apertura prolungata permetterà ai visitatori non solo di esplorare il museo interno e le architetture del castello, ma anche di godere del panorama mozzafiato sulla città e sul mare, magari approfittando delle luci del tramonto invernale.

Riepilogo orari lunedì 8 dicembre

Luogo di interesse Orario di apertura Pinacoteca Provinciale (Salerno) 09:00 – 14:00 Museo Archeologico Provinciale (Salerno) 09:00 – 14:00 Museo Archeologico della Lucania Occ. (Padula) 09:00 – 14:00 Castello Arechi (Salerno) 09:00 – 17:00

Questa iniziativa conferma la volontà di valorizzare il patrimonio artistico del territorio, rendendolo fruibile anche durante le festività più sentite.

Sempre nel giorno dell’Immacolata resteranno aperti anche i siti archeologici di Paestum e Velia.