Crisi politica ad Eboli: scontro aperto in Consiglio comunale

La situazione politica ad Eboli entra in una fase “sempre più delicata“. A rompere il silenzio è il consigliere comunale di opposizione di Forza Italia, Giuseppe Norma, che lancia accuse pesanti: “contro l’attuale gestione amministrativa e gli equilibri interni alla maggioranza”. Al centro delle critiche c’è una giunta comunale: “sospesa ormai da circa un mese, segnale, secondo Norma, di una profonda instabilità politica e amministrativa”. Una paralisi che starebbe incidendo: “negativamente sull’azione di governo della città e sulla capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Le dichiarazioni

Il consigliere azzurro punta il dito anche contro la: “mancanza di chiarezza sugli assetti politici, parlando di una maggioranza divisa e incapace” di garantire continuità amministrativa. “Eboli non può permettersi immobilismo e giochi di potere”, lascia intendere Norma nelle sue dichiarazioni.

L’affondo

Non manca poi l’affondo sul tema della sicurezza, con particolare riferimento alla videosorveglianza, ritenuta :”ferma al palo e senza funzionare come tutti auspicano”. Un aspetto che, secondo Norma, contribuisce ad: “aumentare il senso di insicurezza tra i cittadini”. Le dichiarazioni del forzista accendono il dibattito politico e aprono nuovi scenari all’interno del Consiglio comunale, dove nelle prossime settimane potrebbero emergere sviluppi: “decisivi per il futuro dell’amministrazione cittadina. La crisi è ormai evidente e il confronto politico si preannuncia acceso. Il sindaco Mario Conte invitato da tutta l’opposizione si dimetta e liberi la città”, conclude.