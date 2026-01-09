Crisi amministrativa al Comune di Eboli, “Eboli Responsabile” lancia l’allarme.

L’azzeramento della Giunta e le ripetute assenze di esponenti della maggioranza in Consiglio comunale certificano una crisi amministrativa profonda al Comune di Eboli. A denunciarlo è il Coordinamento cittadino Eboli Responsabile, guidato dal prof. Enrico La Rocca.

La posizione di Eboli Responsabile

Secondo il coordinamento, la situazione è il risultato di una lunga e complessa frammentazione politica. «La scena politica locale è ormai segnata da una vera e propria balcanizzazione, fatta di scontri tra gruppi che agiscono come guerre tra bande per la conquista di posizioni di potere, più che per il bene della città», si legge nella nota.

Le recenti elezioni regionali avrebbero ulteriormente acuito le divisioni, rendendo instabili alleanze e opposizioni. Un caos che si riflette anche nel Consiglio comunale, dove si registrano assenze e rinunce ai ruoli istituzionali. «Questo gioco al nascondino mina la credibilità delle istituzioni e alimenta la sfiducia dei cittadini, aumentando un astensionismo già preoccupante», afferma La Rocca.

Le richieste

Il coordinamento rivendica il proprio ruolo in Consiglio comunale attraverso il consigliere Damiano Capaccio: «La nostra non è una presenza formale, ma un impegno concreto nel denunciare ritardi e inadempienze su temi cruciali come PUC, fondi Prius, riqualificazione urbana, ZTL, alta velocità, patrimonio abitativo, servizi comunali, politiche sociali, scuola, sport e cultura». Un’azione che viene definita «costruttiva e orientata a non far perdere finanziamenti e opportunità alla città», respingendo al contempo «le volgari accuse di essere una stampella della maggioranza».

L’appello

Infine l’appello politico: «Eboli ha bisogno di una governabilità fondata su riferimenti ideali chiari e culture politiche radicate nel territorio». Da qui la richiesta al sindaco Mario Conte di fare chiarezza sui numeri della maggioranza e l’invito alle forze del centrosinistra a impegnarsi subito. «È il momento di aprire nuovi orizzonti di governo e mettere al centro la rinascita di Eboli», conclude il coordinamento. (modificato)