Crisi politica a Battipaglia: la minoranza chiede un Consiglio urgente

I consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale di Battipaglia per fare chiarezza sulla crisi politica e amministrativa che, secondo l’opposizione, starebbe bloccando l’attività dell’ente. La richiesta, formalizzata oggi 22 gennaio, si basa sulle prerogative previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dal regolamento consiliare.

La nota

Secondo la nota diffusa, dal 29 dicembre 2025 il Consiglio non sarebbe più nelle condizioni di operare regolarmente a causa di fratture nella maggioranza, passaggi al gruppo misto e prese di distanza politiche che metterebbero a rischio i numeri necessari per approvare gli atti fondamentali. A questo si aggiunge un clima di incertezza, alimentato da voci su possibili dimissioni della sindaca e su un azzeramento della giunta.

I possibili risvolti

La situazione potrebbe compromettere l’approvazione nei termini di legge del Bilancio di previsione, del Dup e del PIAO, con il conseguente rischio di commissariamento. Per queste ragioni, la minoranza chiede un confronto pubblico in Consiglio per verificare la tenuta della maggioranza e chiarire le prospettive politiche e amministrative della città.