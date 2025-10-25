“Costruire futuro nel Cilento”: Fratoianni all’incontro di Avs a Vallo della Lucania

Un momento di confronto partecipato e aperto alla cittadinanza, per discutere delle prospettive di sviluppo del territorio cilentano e delle politiche necessarie a contrastare spopolamento e carenza di servizi

A cura di Chiara Esposito

Lavoro, sanità e ambiente sono stati i temi centrali dell’incontro pubblico “Costruire futuro nel Cilento”, promosso da Alleanza Verdi e Sinistra, che si è svolto nella serata di ieri al Ruggiero Park Hotel di Vallo della Lucania.

L’iniziativa

Un momento di confronto partecipato e aperto alla cittadinanza, per discutere delle prospettive di sviluppo del territorio cilentano e delle politiche necessarie a contrastare spopolamento e carenza di servizi.

L’iniziativa, moderata da Valentina Risi, ha visto gli interventi di Andrea Rinaldi, Titti Santulli, Franco Mari, Elisabetta Voza e Franco Tavella.

Leggi anche:

Shlein e Fratoianni a Paestum: endorsment a Fico per le regionali

Le dichiarazioni

A concludere i lavori è stato Nicola Fratoianni, Segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di politiche pubbliche più eque per le aree interne.

“Bisogna pensare a una politica che restituisca ai cittadini il diritto di vivere dove nascono, e tutti quei diritti oggi messi in crisi da politiche che finanziano i comuni e che indeboliscono i servizi fondamentali”, ha dichiarato Fratoianni.

Nel suo intervento introduttivo, Andrea Rinaldi, avvocato e ideatore dell’iniziativa, ha sottolineato come nel Cilento sia “mancata una visione politica capace di proiettare questo territorio verso uno sviluppo strutturale”. Rinaldi ha inoltre ufficializzato il suo ingresso in Sinistra Italiana, un annuncio accolto con favore dai presenti, come segnale di rafforzamento del progetto politico di Alleanza Verdi e Sinistra nel territorio cilentano

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carabinieri

Ogliastro Cilento: atti persecutori nei confronti della ex, scatta divieto di dimora

L’uomo non accettava la fine della relazione ed era arrivato ad importunare…

Castellabate: truffa ai danni di una anziana, arrestato 41enne napoletano

L’uomo, con l’aiuto di un complice era riuscito a farsi consegnare diversi…

Ponte Caiazzano tra Padula e Sassano, un corteo pacifico per “celebrare” 4 anni di chiusura

La manifestazione partirà alle 15.30 dal piazzale della parrocchia di Sant’Alfonso a…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79