Controlli nella movida del Golfo di Policastro: chiuso un locale

Un intervento coordinato ha interrotto la movida nel Golfo di Policastro durante l’ultimo fine settimana. I Carabinieri della Stazione di Vibonati, supportati dal personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un controllo ispettivo all’interno di un noto locale della zona proprio mentre era in corso una serata danzante. L’operazione, scattata nel cuore della notte, ha portato alla luce presunte criticità che hanno reso necessario un provvedimento immediato di sospensione dell’attività.

Riscontrate violazioni amministrative e giuslavoristiche

L’ispezione delle forze dell’ordine si è concentrata sulla verifica degli adempimenti normativi previsti per i locali di pubblico spettacolo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le autorità avrebbero riscontrato irregolarità relative alla posizione contrattuale di alcuni dipendenti, impegnati nella serata.

Oltre a questo, il controllo ha riguardato la documentazione necessaria per l’organizzazione di eventi. La mancanza dei permessi ritenuti idonei a garantire il corretto svolgimento dell’intrattenimento danzante ha aggravato la posizione dei gestori, portando le autorità a procedere con l’apposizione dei sigilli alla struttura.

Sospensione dell’attività e sanzioni pecuniarie

L’esito del blitz ha sancito la chiusura temporanea del locale, impedendo la prosecuzione di qualsiasi evento in programma. Notificata anche una sanzione pecuniaria.

Al momento, la struttura rimane sotto sequestro in attesa che i responsabili possano fornire chiarimenti o regolarizzare la propria posizione nelle sedi opportune. L’episodio si inserisce in un più ampio quadro di controlli volti a garantire la sicurezza e la legalità nei luoghi di aggregazione notturna del territorio.