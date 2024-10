Controlli dei carabinieri a Battipaglia: scattano le sanzioni

Lo scorso 18 ottobre, a Battipaglia, i Carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio.

Le attività delle forze dell’ordine

Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo, della Sezione Radiomobile e di quella Operativa del Norm, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché ha previsto l’impiego di militari del N.I.L., specializzati per la verifica del rispetto delle norme a tutela del lavoro.

Nel corso dell’operazione, che ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie e dalla Stazione Mobile Carabinieri, sono stati controllati 43 veicoli, identificate 78 persone e comminate 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza nonché per l’utilizzo del cellulare alla guida; un ciclomotore, già in fermo amministrativo per mancata copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro amministrativo per confisca. Nel corso dell’operazione sono stati anche amministrativamente sequestrati quantitativi di droga del tipo hashish e marijuana e due assuntori sono stati segnalati al Prefetto.