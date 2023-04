Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni: contributo economico per i caregiver familiari

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni ha pubblicato l’Avviso Pubblico per l’accesso al contributo economico (voucher) destinato ai caregiver familiari, finalizzato a sostenere il ruolo di cura e assistenza dei disabili residenti in uno dei 19 comuni dell’Ambito S10. La scadenza per presentare le istanze è fissata al 28 aprile 2023 alle ore 11:00.

Il voucher per i caregiver familiari

Il contributo consiste nell’erogazione, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, di un Voucher di €750,00 a persone individuate tra coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, come definito dalla L. 205/2017 e aventi i requisiti. Il voucher può essere usato a copertura totale o parziale delle spese di servizi o prestazioni sociali.

Come utilizzare il voucher

Il Voucher può essere utilizzato per servizi e prestazioni come l’affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di igiene e cura della persona non autosufficiente, nelle attività di pulizia della casa, nelle attività di lavaggio e cambio della biancheria della persona non autosufficiente, nella preparazione dei pasti della persona non autosufficiente, per l’affiancamento o sostituzione del caregiver nello svolgimento delle normali attività quotidiane e per il trasporto sociale verso diverse destinazioni delle persone non autosufficienti. Inoltre, il Voucher può essere utilizzato per il pagamento dei contributi previdenziali al caregiver per l’attività di cura prestata al familiare disabile.

Un importante sostegno economico per i caregiver familiari

Il Presidente del Consorzio Sociale, Vittorio Esposito, ha affermato che il Voucher rappresenta un contributo al lavoro straordinario svolto ogni giorno da centinaia di persone che dedicano la loro esistenza ad anziani, fragili e disabili gravi. Si tratta di un piccolo ma importante sostegno economico, che può fare la differenza per chi si trova a gestire la cura e l’assistenza di un familiare disabile.

Informazioni sull’avviso pubblico

Le informazioni sull’Avviso Pubblico e il contributo economico ai caregiver familiari possono essere richieste presso l’Ufficio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito in Via Mezzacapo n. 251 a Sala Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 (martedì e giovedì), presso le sedi dei Segretariati sociali o mediante e-mail: voucher@pianosociales10.it. Le domande devono essere compilate e inoltrate online collegandosi al sito www.pianosociales10.it.