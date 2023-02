Al via le domande per assistenza domiciliare ad anziani e disabili nel Comune di Castellabate

Al via le domane per il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale rivolto a persone anziane, disabili e non autosufficienti nel Comune di Castellabate.

L’avviso pubblico è finalizzato ad individuare i beneficiari del servizio di assistenza domiciliare rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito del Piano di Zona S/8

Ecco a chi è rivolto l’avviso

Il servizio, destinato a persone con un’età superiore a 65 anni, è finalizzato a favorire la permanenza delle persone anziane nel loro ambiente abitativo e sociale, mantenendo la loro autonomia necessitando, però, di un aiuto anche nello svolgimento di azioni quotidiane.

Sono escluse tutte coloro che usufruiscono di assistenza domiciliare integrata, assegno di cura, progetto HCP, servizi semiresidenziali e residenziali sia socio sanitari che socio assistenziali.

I servizi

L’assistenza comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale come sostegno alla mobilità, aiuto per la pulizia della casa, cambio biancheria, bucato, stiratura e cucito, preparazione dei pasti, aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso gli uffici e attività di accompagnamento presso familiari e amici.

L’Ambito territoriale 8 intende erogare il servizio a 140 utenti mediante l’assegnazione di ticket sociali da spendere presso Organismi del Terzo settore accreditati per l’erogazione del servizio. Ad ogni utente verranno assegnati 96 ticket da spendere nell’arco di 4 mesi con una media di 6 ore settimanali.

Le info utili

Per partecipare all’avviso pubblico, bisognerà compilare il modulo di iscrizione, presentata dall’interessato, da un familiare entro il 4° grado, certificazione del medico di famiglia o dell’ASL che attesti la condizione di non autosufficienza, attestazione ISEE, copia del documento di identità.

L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Piazza di zona Ambito S8 a Vallo della Lucania in piazza Vittorio Emanuele 44 in busta chiusa e consegnata a mano o tramite PEC all’indirizzo indicata la dicitura «Istanza servizio ADA», mentre in caso di consegna tramite PEC, l’oggetto della mail dovrà indicare «Istanza ADA».

Il termine ultimo di scadenza è fissato per il 23 febbraio alle ore 13:00