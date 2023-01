Assistenza domiciliare per anziani e disabili: al via le domande nel Comune di Camerota

Al via le domande per il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale rivolto a persone anziane e disabili.

L’avviso pubblico è finalizzato ad individuare i beneficiari del servizio di assistenza domiciliare che avrà durata 6 mesi, riservato esclusivamente ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito S9 con capofila il Comune di Sapri.

Ecco le modalità per presentare domanda di adesione

Tutte le persone che vogliono partecipare al bando nel Comune di Camerota, il termine ultimo è fissato per il 18 gennaio 2023. L’assistenza domiciliare è rivolta a persone con limitata autonomia, bisognose di aiuto nella gestione di sè, dell’ambiente di vita.

Le attività, nello specifico, riguarderanno gli aiuti alle persone nello svolgimento nelle normali attività quotidiane, aiuto per l’igiene e la cura della persona, lavaggio e cambio della biancheria, aiuti burocratici come lo svolgimento di pratiche amministrative o accompagnamento agli uffici postali.

I destinatari e le attività

I destinatari sono i residenti nei 17 comuni dell’ambito territoriale S9, anziani ultrassessantacinquenni, in condizione di fragilità, persone con età inferiore a 65 anni con disabilità fisica, psichica e sensoriale, certificazione della Legge n.104/92 o certificazione attestante lo stato di invalidità.

Per partecipare e presentare domanda di adesione all’avviso pubblico, bisognerà inviare la candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 18 gennaio 2023, la domanda dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura Servizio di Assistenza domiciliare anziani e disabili anno 2022, presso gli sportelli attivi presso tutti i Comuni di residenza, oppure a mezzo raccomandata all’indirizzo Piano di Zona Ambito S9-Via Villa Comunale 1, Sapri.