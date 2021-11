Castellabate: assistenza domiciliare per le persone in difficoltà

CASTELLABATE. E’ stato pubblicato l’avviso pubblico di riapertura dei termini per l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale rivolto alle persone anziane beneficiarie del reddito di cittadinanza/pensione di Cittadinanza.

La scadenza è fissata per il 25 Novembre alle ore 12.

La richiesta di assistenza domiciliare dovrà essere presentata in busta chiusa presso lo sportello dell’ufficio Politiche Sociali, in Via Roma, Santa Maria di Castellabate c/o Segretariato Sociale, completa di modello allegato, correttamente compilato e accompagnato da un documento di identità Valido e dall’attestato ISEE in corso di Validità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Politiche Sociali tramite i seguenti contatti:

Telefono: 0974 960147

eMail: servizisociali@comune.castellabate.sa.it

L’ufficio è aperto nei seguenti orari:

Orari: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 :00 alle 12:00