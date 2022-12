Assistenza domiciliare: Comune a sostegno di disabili e anziani. Al via le domande di adesione a Centola

Al via le domande per il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale rivolto a persone anziane e disabili.

Il Comune di Centola partecipa all’avviso pubblico al fine di individuare i beneficiari del servizio che è rivolto, esclusivamente, ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito S9; avrà una durata di 6 mesi.

Assistenza domiciliare agli anziani: le attività

Nello specifico, l’assistenza domiciliare a carattere socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone con limitata autonomia, bisognose di aiuto e nella gestione di sè, e anche per le semplici attività. Ad esempio aiutare le persone a svolgere anche le semplici attività quotidiane, prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di anziani; aiuto per l’igiene e la cura della persona; aiuto per la pulizia della casa; lavaggio e cambio della biancheria; preparazione dei pasti; aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici; attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali.

Operatori socio assistenziali, ecco come sarà articolato il lavoro

Le attività saranno erogate da operatori socio assistenziali dipendenti della Cooperativa sociale aggiudicataria del servizio a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica. Il servizio si rivolge a cittadini residenti nei 17 Comuni dell’Ambito Territoriale S9 che necessitano di prestazioni socio-assistenziali per la gestione di sé, dell’ambiente di vita, delle relazioni e per la realizzazione di semplici attività esterne.

In particolare, il servizio è destinato a: anziani ultrasessantacinquenni, in condizione di fragilità sociale e limitata autonomia; persone di età inferiore a 65 anni, con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in possesso della certificazione ai sensi della Legge n. 104/92 o certificazione attestante lo stato di invalidità civile almeno del 75%.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, presentata dall’interessato, da un familiare o da una persona esercente le funzioni legali di tutela dell’anziano o disabile, prevede una copia del provvedimento di tutela/amministrazione di sostegno con copia del documento di riconoscimento della persona esercente tali funzioni, se necessario; eventuale certificazione attestante lo stato di disabilità dell’interessato ai sensi della L. 104/1992 o lo stato di invalidità civile almeno del 75%; attestazione ISEE rilasciata ai sensi della vigente normativa; copia documento d’identità del richiedente in corso di validità, e di colui che presenta istanza, se diverso dal richiedente.

Le domande dovranno essere indirizzate al Piano di Zona Ambito S9 – Comune Capofila Sapri – e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2023. L’invio della domanda potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità: a mano in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura «Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili anno 2022», presso gli sportelli attivi presso tutti i Comuni di residenza dell’Ambito nei giorni ed orari prestabiliti; a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Piano di Zona Ambito S9- Via Villa Comunale 1, Sapri avendo cura di indicare sulla busta il mittente; tramite PEC all’indirizzo pianosociales9@pec.it

In caso di presentazione di istanze provenienti da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, sarà presa in considerazione esclusivamente la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto.