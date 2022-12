Comune a sostegno delle famiglie: fino a 2000 euro di voucher infanzia

L’amministrazione del Comune di Centola ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle richieste di voucher infanzia grazie alle risorse assegnate al fondo di solidarietà comunale.

Ecco a chi sono rivolti i voucher nel Comune di Centola

I voucher sono destinati alle famiglie residenti per i bambini da 3 a 36 mesi che desiderano partecipare alle attività di asilo nido, sezione primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare.

I voucher potranno essere utilizzati per usufruire dei servizi all’infanzia nelle strutture accreditate presso il Comune. Contestualmente all’apertura dei termini per le richieste dei voucher da parte delle famiglie, infatti, il Comune ha anche aperto i termini per la manifestazione di interesse delle strutture interessate all’accoglienza dei minori beneficiari di questa misura.

Voucher infanzia: ecco tutte le info utili

I voucher prevedono un contributo complessivo che va da 800 a 2000 euro (erogato in quote mensili direttamente alla struttura aderente che accoglie il bambino o bambina, per un massimo di 8 mesi da Gennaio ad Agosto 2023), in base alla fascia ISEE delle famiglie interessate. Le famiglie con più bambini possono presentare una domanda di voucher infanzia per ogni figlio o figlia.

Sia la richiesta dei voucher infanzia da parte delle famiglie che la manifestazione di interesse delle strutture che dovranno poi accogliere i minori beneficiari, devono essere presentate utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito web dell’ente e sulla sua pagina Facebook ufficiale entro e non oltre il 27 Dicembre 2022. L’obiettivo della misura è quello di potenziare i servizi educativi per l’infanzia riservati alle famiglie residenti nel comune, dando un concreto sostegno ai nuclei familiari con redditi più bassi.