Voucher per asilo nido e trasporto scolastico alunni con disabilità: Comune a sostegno delle famiglie

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili, ha scelto di erogare un contributo economico in favore delle famiglie dei minori di età compresa tra 3-36 mesi a titolo di rimborso per le spese sostenute per la fruizione dei servizi per la prima infanzia.

L’iniziativa di Omignano per garantire servizi della prima infanzia

Tale misura è finalizzata a favorire l’incremento del numero di bambini che può accedere al servizio asilo nido e/o servizi assimilabili, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia, con particolare attenzione a quelle con basso reddito per sostenere le stesse nella spesa connessa alla retta di frequenza.

Voucher alle famiglie. Le novità per gli studenti con disabilità

L’Ente comunale intende erogare anche un contributo economico in favore delle famiglie degli studenti disabili che frequentano la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado anche fuori dal territorio comunale, al fine di garantire la frequenza scolastica.

Gli avvisi saranno pubblicati nei prossimi giorni sull’albo pretorio on line del Comune. Delle novità importanti per i residenti che consentiranno di garantire a tutti eguali diritti e il rispetto del diritto all’istruzione.