Consorzio Bonifica di Paestum: piantati 1500 alberi lungo il canale Laura Nuova

Non solo costante pulizia dei canali, lotta agli sprechi della risorsa potabile e manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolato irriguo di competenza. Il Consorzio Bonifica di Paestum si prende cura anche dell’ambiente e del territorio in cui opera, provvedendo alla piantumazione di quasi 1.500 alberi, del tipo elice (o Quercus ilex) e cipresso, lungo il canale di Laura Nuova, dorsale principale per l’irrigazione nella città dei Templi.

“Si tratta di un primo lotto di alberi sempreverdi ad alto fusto che, dalle località Laura a Gromola, riempiranno di verde il nostro territorio per un colpo d’occhio bellissimo – spiega il presidente dell’ente consortile, Roberto Ciuccio – il nostro obiettivo è ripristinare e aumentare la vegetazione in aree e terreni di nostra proprietà, dove spesso dobbiamo procedere ad estirpare arbusti ed erbacce che compromettono il regolare deflusso e la pulizia dei canali d’irrigazione, insinuandosi nella pareti cementizie creando problemi ed infiltrazioni.

Natura e paesaggio si incontrano

Una riforestazione corretta, ordinata e soprattutto bella a vedersi per cittadini e turisti, ovviamente con annessa potatura ed irrigazione a nostro carico, perché tra i nostri obiettivi green ci sono anche la tutela della salubrità dell’aria, dell’ecosistema circostante e dell’unicità dei nostri luoghi, dove natura e paesaggio rappresentano, per nostra fortuna, elementi caratterizzanti da preservare”