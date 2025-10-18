“Conosci il tuo cuore”: a Roccadaspide un grande evento per la prevenzione cardiovascolare

L'iniziativa coinvolge diversi Comuni del Cilento e della Valle del Calore, ecco quali

A cura di Alessandra Pazzanese

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2025, i giovani medici del Segretariato Italiano Giovani Medici – Sezione di Salerno, in collaborazione con il comune di Roccadaspide, hanno organizzato un’attività di prevenzione cardiovascolare aperta alla cittadinanza.

L’iniziativa

“Conosci il tuo cuore?” è il titolo dell’iniziativa, coordinata dal Dott. Mario Passaro, Presidente SIGM Salerno e medico della Cardiochirurgia della Clinica Montevergine di Mercogliano, e dal Comune di Roccadaspide. L’iniziativa ha preso il via oggi, 8 ottobre 2025 proprio da Roccadaspide, ma coinvolge diversi Comuni del Cilento e della Valle del Calore, tra cui, in questa prima fase, i comuni di Controne, Castelcivita, Aquara, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Felitto, Monteforte Cilento, Trentinara e Roccadaspide.

Gli interventi

L’incontro ha coinvolto diversi professionisti dell’ambito cardiologico per discutere della prevenzione cardiovascolare, essenziale per ridurre significativamente il rischio di mortalità per malattie cardiache e dunque dell’importanza del monitoraggio dei fattori di rischio e degli esami di screening che permettono di eseguire diagnosi precoci. Ad intervenire professionisti del territorio, che ogni giorno si confrontano con la popolazione.

L’incontro si è aperto con l’intervento del sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano che ha portato i saluti istituzionali della Città che ha aperto le porte all’importante iniziativa.

Ad intervenire il Dott. Mario Passaro, esperto di Cardiochirurgia, in servizio presso la Clinica Montevergine e Presidente del Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM) Salerno; la Dott.ssa Maria Rosaria Iovino, Medico di Medicina Generale DS69 e Andrea Petta in servizio presso l’Associazione Soccorso Val Calore.

Leggi anche:

Le Domeniche della Salute ad Aquara: domenica 19 ottobre visite pneumologiche gratuite

Per la Giornata Mondiale del Cuore 2025, successivamente all’incontro, in Piazza XX Settembre sono stati posizionati due ambulatori mobili, messi a disposizione dall’associazione Soccorso Val Calore, presso i quali il Dott. Mario Passaro e il Dott. Carlo Mucciolo, medico dell’Elettrofisiologia del P.O. di Vallo Della Lucania effettueranno, gratuitamente, visite cardiologiche, ECG, misurazione della pressione sanguigna e glicemia a tutti coloro che vorranno sottoporsi ad un controllo.

