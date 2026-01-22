Concessioni demaniali al Porto di Agropoli: avviso per l’utilizzo di chiosco e pedana

Il Comune di Agropoli ha ufficialmente avviato le procedure relative a una nuova richiesta di concessione demaniale marittima situata nella prestigiosa zona del Porto. L’atto fa seguito a un precedente avviso pubblico dello scorso dicembre.

I dettagli dell’area interessata

L’oggetto della richiesta riguarda un’area complessiva di 163,15 metri quadrati, destinata ad attività commerciali e di ristoro. Nello specifico, la superficie risulta così ripartita:

Una pedana in cemento armato di 43,10 mq per la posa di tavoli e sedie.

Un chiosco in legno di 16 mq adibito a bar.

Una porzione di marciapiede e una pedana in legno per ulteriori 104,05 mq, sempre destinati all’accoglienza dei clienti.

La domanda concorrente

A seguito dell’avviso pubblico del 12 dicembre 2025, è pervenuta in data 10 gennaio 2026 una domanda. Come previsto dalle normative vigenti in materia di gestione del demanio, l’Amministrazione ha disposto la pubblicazione di tale istanza per garantire la massima trasparenza e permettere eventuali opposizioni o integrazioni da parte di terzi interessati.

Termini e modalità di partecipazione

La documentazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune e della Capitaneria di Porto di Agropoli, oltre che sul sito web dell’Ente. Il periodo di pubblicazione durerà 15 giorni: è possibile presentare osservazioni scritte a tutela dei propri diritti entro e non oltre le ore 12:00 del 3 febbraio 2026.

Per chi volesse approfondire o consultare i documenti originali, l’Ufficio Porto e Demanio Marittimo resta a disposizione previo appuntamento. Le comunicazioni ufficiali possono essere inoltrate anche tramite l’indirizzo PEC istituzionale: demanio@pec.comune.agropoli.sa.it.