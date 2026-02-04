Comunità Montana Vallo di Diano, formazione per la PA: a Padula arriva il presidente del TAR Campania

“Il Provvedimento Amministrativo e l’Autotutela: Il Diritto di Accesso ed il Diritto alla Riservatezza” è il titolo del corso di formazione in programma Venerdì 6 Febbraio prossimo alla Comunità montana Vallo di Diano.

L’incontro

Si tratta del secondo incontro formativo riservato a pubblici amministratori e pubblici dipendenti del 2026. L’appuntamento, dalle 9.30 presso la sede dell’Ente Montano a Padula, vedrà le relazioni di Nicola Durante, presidente del TAR Campania -sezione di Salerno-, e Nicola Senatore, avvocato amministrativista, curatore della rassegna.

L’obiettivo

L’Ente montano da’ così seguito ad un percorso sostenuto con convinzione dalla giunta guidata dal presidente Vittorio Esposito, il quale in più occasioni ha ribadito come “investire nella formazione culturale dei dipendenti degli enti locali rappresenta per noi un investimento ad alto valore aggiunto, in grado di riflettere effetti positivi su tutti gli operatori economici del nostro comprensorio”.

Il trimestre di formazione qualificata della Comunità montana in favore degli operatori della P.A. proseguirà con altri 2 appuntamenti: Venerdì 27 Febbraio e Venerdì 20 marzo. Tutti gli incontri sono valevoli per la formazione obbligatoria dei soggetti destinatari e le spese di organizzazione interamente a carico della Comunità Montana.