Appalti e PA locale, boom di presenze al corso della Comunità Montana Vallo di Diano

Oltre 100 dipendenti di pubbliche amministrazioni locali hanno ieri confermato il ruolo centrale nella formazione in provincia di Salerno della Comunità montana Vallo di Diano

A cura di Federica Pistone
Comunità montana vallo di diano

Oltre 100 dipendenti di pubbliche amministrazioni locali hanno ieri confermato il ruolo centrale nella formazione in provincia di Salerno della Comunità montana Vallo di Diano. Dirigenti e dipendenti hanno preso parte con entusiasmo ed attenzione al corso di formazione sulle novità introdotte dal recente Codice degli Appalti e successive modifiche. Il corso, gratuito per i partecipanti, è stato sostenuto dalla Comunità Montana Vallo di Diano, guidata da Vittorio Esposito.

La soddisfazione del presidente, Esposito

“È un grande soddisfazione registrare l’alto gradimento al nostro corso di formazione tenuto dal professor Armentante” ha subito dichiarato Vittorio Esposito, presidente della Comunità montana Vallo di Diano. “Il nostro è un impegno continuo perché riteniamo che formare gli addetti ai lavori impiegati negli enti locali sia la strada maestra per accrescerne le competenze e, di conseguenza, far crescere il territorio”.

A tenere banco dalle 9.30 alle 14.00 il professor Francesco Armenante, avvocato del foro di Salerno e ricercatore scientifico dell’Università degli Studi di Salerno. L’illustre relatore sarà curatore anche degli altri 4 appuntamenti formativi previsti, tutti gratuiti per i frequentanti, essendo le spese interamente a carico dell’Ente Montano con sede e a Padula.

Esposito, nel ringraziare Armenante per la qualità dei contenuti offerti e per la disponibilità al confronto con i presenti, ha evidenziato come la sede comunitaria, ed in particolare la sala conferenze, siano motivo di “orgoglio per noi in quanto rappresenta un unicum in tutta la Campania, in linea con il nostro ruolo di ente capofila della Strategia Nazionale delle Aree Interne”.

“Formazione leva strategica per il territorio”

Ad introdurre l’intensa e proficua mattinata, Lucio Pisano, segretario generale della CM Valdiano. Al termine del suo intervento, Armenante ha così sintetizzato la centralità delle novità introdotte dal legislatore. “La partecipazione corposa e consistente dimostra l’interesse per una disciplina particolarmente complessa ed articolata, oggetto di continue modifiche: ciò rende difficile l’operato del funzionario, soprattutto nei piccoli comuni. Spesso poi ci si trova a confrontarsi con operatori privati attrezzati e motivati, e le difficoltà aumentano. Tutto ciò si riverbera sul territorio e sui cittadini, con rallentamenti nella realizzazione del opere pubbliche. Per questo l’aggiornamento e la formazione sono cruciali e consentono di ridurre al minimo il contenzioso. Ben vengano dunque le iniziative della Comunità montana in questo ambito”.

