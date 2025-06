Comunità Montana Vallo di Diano, campagna Antincendio boschivo: oltre 426mila euro per il potenziamento dei servizi

È stato ufficialmente approvato il Piano AIB 2025 della Comunità Montana Vallo di Diano (Antincendio Boschivo) sulla base delle direttive regionali della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania. Il piano, finanziato con un contributo complessivo di 426.840 euro, garantirà la piena operatività delle squadre antincendio nel periodo di massima pericolosità, previsto per almeno 90 giorni.

Il finanziamento

Il finanziamento comprende anche un’integrazione di 15.000 euro per i tre Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) in servizio presso l’ente. Con Delibera n. 35 del 16 aprile 2025, la Comunità Montana ha approvato le schede progetto AIB per le annualità 2025 e 2026, rispettivamente da 426.867 euro e 627.159 euro. Il piano rientra nel più ampio Piano Regionale 2024–2026 per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, in conformità alla Legge 353/2000 e alle Linee guida nazionali. Oltre al contrasto operativo sul campo, l’intervento include azioni preventive, attività informative per la popolazione e programmi di educazione ambientale.

L’organizzazione operativa prevede l’attivazione dei Centri Operativi Enti Delegati (COED) e dei Nuclei Operativi (NOED) nei Comuni di Padula e San Rufo, con 4 moduli AIB formati da 10 operatori ciascuno, distribuiti in turni antimeridiani e pomeridiani. I mezzi impiegati saranno dotati di moduli antincendio, attrezzature manuali e dispositivi di protezione individuale.

Le attività

A Padula sarà attivo il centro di coordinamento con 3 addetti alla sala radio e 2 unità logistiche. Le squadre, guidate da capisquadra e coordinate dall’ufficio foreste o da un DOS, potranno operare anche in attività preventive in periodi di bassa pericolosità. Il nuovo assetto rappresenta un ulteriore passo avanti per la tutela del patrimonio boschivo del territorio e il rafforzamento della capacità di risposta agli incendi, confermando il ruolo centrale degli Enti locali nel sistema regionale di Protezione Civile.