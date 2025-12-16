Comunità Montana Alburni: si dimette il presidente Antonio Opramolla

Antonio Opramolla, sindaco di Serre, si è dimesso, pochi minuti fa, da presidente della Comunità Montana Alburni. La nota con cui Opramolla ha rassegnato le dimissioni è stata inviata, tramite pec, al protocollo dell’ente montano.

La nota

“Le mie dimissioni si ritengano irrevocabili” ha fatto sapere Opramolla. “Con la presente comunico a questo Ente le mie dimissioni, con effetto immediato e irrevocabili, da Presidente della Comunità Montana Alburni. È una decisione frutto di grandi riflessioni e maturata in queste ultime settimane e, seppure con grande amarezza, non posso far altro che prendere atto che mancano attualmente le condizioni politiche e amministrative per continuare il lavoro che ho iniziato, con trasparenza e dedizione, da Presidente della Comunità Montana Alburni nel Luglio del 2024.

Mancanza di dialogo e confronto

E venuta a mancare, per garantire continuità amministrativa a questo Ente, quel condiviso senso di appartenenza e di dovere verso il territorio che deve necessariamente caratterizzare i rappresentanti di un Ente pubblico per garantire un Buon governo. Lascio, dunque, spazio a chiunque voglia cimentarsi nell’amministrare la Comunità Montana Alburni, premettendo che sarò pronto a sostenere esclusivamente maggioranze capaci di guardare agli interessi del territorio e non a quelli personali.

“Le mie dimissioni si ritengano irrevocabili”

Che le mie dimissioni, con effetto immediato e irrevocabili, mettano in evidenza il mio assoluto diniego a sottostare a i giochi di chi non vuole fare l’interesse del territorio, considerato che nessuna motivazione oggettiva può essere mossa nei confronti del sottoscritto per l’attività amministrativa posta in essere fino alla data odierna: Nel Luglio del 2024, al mio insediamento, questo Ente era stato lasciato senza alcuna risorsa di carattere finanziario. Oggi, la lascio con risorse di cassa pari a 813 826,38€ utili a saldare tutti i debiti vs fornitori e gli stipendi agli operai idraulico forestali e agli operatori interni, oltre alla riorganizzazione degli Uffici e alle assunzioni degli Idraulico Forestali che erano precari da oltre 20 anni.

Lascio, quindi, la Presidenza di questo ente con la consapevolezza di aver dato il massimo: La Comunità Montana Alburni era priva, da anni e anni, di rendicontazioni, era priva di una Giunta operativa e ci siamo ritrovati a mettere in ordine i conti, a procedere con tutti gli obblighi necessari per permettere le assunzioni degli Operai Idraulico Forestali e degli Operatori Interni.

“Difenderò, ugualmente, il territorio per amore della mia terra”

Nonostante questo sono venuti meno tutti i principi che mi permetterebbero di governare per garantire il meglio al territorio alburnino e con l’amore per queste aree che mi ha sempre caratterizzato. Non vedo altra scelta, e pertanto lascio la Presidenza di questo ente con convinzione, certo che continuerò, tuttavia, a difendere questi territori in cui sono nato, in cui vivo e in cui lavoro mosso solo dall’amore per la mia terra e per la mia gente, per la collettività, quello stesso amore che, purtroppo, è mancato a chi avrebbe dovuto farlo vincere sui propri interessi personali” si legge nella lunga nota presentata da Opramolla.

Parole dure che condannano l’atteggiamento di amministratori che, stando a quanto affermato dal sindaco di Serre, pensavano solo ad interessi proprio e non utili alle comunità alburnine. Si apre un nuovo capitolo per l’ente, non si sa nulla su chi possa assumere la nuova presidenza.