Comunità Montana Alburni: sbloccato il Fondo Nazionale per la Montagna

La Comunità Montana Alburni, presieduta da Antonio Opramolla, sindaco del Comune di Serre, ha ripartito il cosiddetto “Fondo Nazionale per la Montagna” che ancora non era stato utilizzato.

L’iter

Tramite apposita deliberazione di Giunta Comunitaria, l’amministrazione dell’ente, ha programmato diversi interventi dividendo il “Fondo delle Montagna 2016/2019”, pari a circa 78.000 euro e che ancora non era stato utilizzato, in questo modo: 50.000 euro saranno destinati alla manutenzione e alla gestione dei sentieri degli Alburni, 24.000 euro saranno, invece, spesi per la promozione culturale e per la valorizzazione delle tipicità locali, 8.000 euro saranno destinati alle attività di formazione e i restanti 26.000 euro saranno investiti per gli interventi urgenti in caso di emergenze climatiche.

“Si tratta di interventi utilissimi per supportare i Comuni e le comunità e i nostri uffici stanno lavorando ininterrottamente per trasformare tale programma in fatti concreti nel più breve tempo possibile. Tali risorse rischiavano di rimanere bloccate ancora a lungo, nonostante le tante esigenze del territorio come la potatura degli alberi che rientra tra gli interventi che procederemo presto a finanziare e ad eseguire proprio con tali fondi” hanno fatto sapere dall’Ente.