Comunità Montana Alburni, approvato Nuovo Piano Fabbisogno Personale, ok alle assunzioni

Novità dalla Comunità Montana Alburni. L’amministrazione presieduta dal sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha reso noto di aver ereditato la gestione dell’ente con soli due dipendenti in servizio presso gli uffici interni e per questa ragione, vista l’esigenza di personale da impiegare per l’espletamento delle varie funzioni utili a garantire il buon funzionamento delle attività, d’intesa con il nuovo Segretario Generale, Carlo Onnembo, l’8 novembre 2024 ha approvato il Nuovo Piano del Fabbisogno del Personale.

Le previsioni

Il Nuovo Piano del Fabbisogno del Personale prevede, nello specifico, l’attivazione di diverse procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato che saranno indette e svolte nel 2025 e nel 2026.

“Con lo scopo di permettere alla Comunità Montana Alburni di garantire, sin da subito, tutti i servizi utili alla cittadinanza e, quindi, di lavorare in una condizione di normalità amministrativa con un’efficiente gestione degli adempimenti, è stato previsto lo scavalco di alcuni dipendenti in servizio presso i comuni del comprensorio” hanno fatto sapere dall’ente specificando che, con apposite delibere, è stato ufficializzato l’impiego, a tempo part-time, del geometra Gennaro Pugliese, già in servizio presso il Comune di Roscigno e della dottoressa Maria Di Poto, già in servizio presso il Comune di Postiglione.

Nelle prossime settimane, vista l’evidente ulteriore necessità di personale prontamente disponibile, si procederà a deliberare ulteriori scavalchi.

Tutte le informazioni per rispondere ai bandi di concorso saranno rese note prossimamente.