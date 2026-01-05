Comunità Montana Alburni, è Vincenzo Rosolia, vicesindaco di Sicignano, il nuovo Presidente. Opramolla accusa: “Rosolia ha tradito tutti”

È stato nominato da pochissimi minuti, durante il Consiglio Generale in corso ora presso l’Aula Consiliare del Comune di Serre, il nuovo Presidente della Comunità Montana Alburni.

Si tratta di Vincenzo Rosolia, vicesindaco del Comune di Sicignano degli Alburni accanto al sindaco, Giacomo Orco.

Rosolia succede al presidente dimissionario, Antonio Opramolla, sindaco di Serre.

L’assemblea è stata presieduta dal Presidente Facente Funzione, presidente dell’UNCEM CAMPANIA, Vincenzo Luciano.

“Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida straordinaria ma anche davanti ad una grande opportunità: quella di creare e costruire insieme un futuro migliore e di crescita per il territorio e per la Comunità Montana Alburni” ha fatto sapere il neopresidente nel suo discorso al Consiglio.

Le accuse di Opramolla

“Ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili da presidente della Comunità Montana Alburni con la consapevolezza di avere lavorato solo nell’interesse del territorio” ha detto, invece, Opramolla al termine del discorso del nuovo Presidente dando spiegazioni sulle sue dimissioni ricordando l’impegno profuso per risanare i conti dell’ente montano, stabilizzando operai e lavoratori.

“È arrivato il momento di chiamare le cose con il loro nome: il comportamento del consigliere Rosolia è stato un tradimento a tutti gli effetti, consumato nell’ombra e non alla luce del sole, con manovre e furbizia, portato avanti mentre siedeva accanto a me, tradendo l’amico e l’uomo Opramolla che gli aveva dato pieni poteri” ha continuando Opramolla esprimendo il suo dissenso verso il comportamento di Rosolia e svelando che, in una telefonata intercorsa tra lui e Rosolia, quest’ultimo aveva espresso la volontà di mettere ai margini dell’ente il Sindaco di Controne, Ettore Poti.

“Non sono disposto a farmi trascinare in logiche di potere. Rosolia ha tradito tutti, non solo me, non resto in un ente in cui la lealtà è un optional, ma continuerò a difendere il territorio” ha concluso, tra le altre cose, Opramolla che è stato un fiume in piena e spiegando cosi le ragioni delle dimissioni e del voto contrario all’approvazione del nuovo Documento Programmatico.

“Facciamo prevalere l’amore per il territorio con l’auspicio, anche in futuro, di potervi vedere partecipare alla nuova maggioranza. Mi rendo conto che ora è difficile per voi” ha fatto sapere il Sindaco di Controne, Ettore Poti rivolgendosi, in particolare agli amministratori di Roscigno, con il Sindaco Pino Palmieri, e ad Opramolla.

La sede della Comunità Montana Alburni resterà a Controne.