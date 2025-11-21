Comune di Sant’Angelo a Fasanella invita i cittadini a decorare le abitazioni per Natale per rendere il paese più luminoso

“Illuminiamo le nostre case come simbolo di rinascita e per far tornare a brillare il nostro paese” è questo, in sintesi, l’appello lanciato dall’Amministrazione comunale di Sant’Angelo a Fasanella, guidata dal sindaco, Bruno Tierno.

L’iniziativa

“Illumina il Natale 2025” è stata denominata così l’iniziativa che mira a rendere il paese n paese fatto di luce, emozione e tradizione: “Non è solo un evento: è un gesto di comunità, un segno di rinascita e di unione. Un invito a vivere insieme la magia delle feste” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale invitando tutti ad addobbare balconi, finestre e abitazioni per far risplendere ogni angolo del borgo.

“Non si tratta di un percorso né di una gara: è semplicemente un gesto collettivo, un modo per rendere più bello e accogliente il nostro paese” hanno continuato dall’Amministrazione.

Gli addobbi natalizi

Le foto degli addobbi saranno poi pubblicate sulle pagine social del Comune e a breve sarà pubblicato il programma completo delle festività natalizie 2025, ricco di appuntamenti di iniziative e di eventi dedicati a grandi e piccini.