Comunali a Salerno: il M5S spinge per il campo largo

Le elezioni comunali di Salerno entrano nel vivo e il Movimento 5 Stelle chiarisce la propria posizione: il futuro della città passa dal Campo largo.

Chiara Esposito

Le elezioni comunali di Salerno entrano nel vivo e il Movimento 5 Stelle chiarisce la propria posizione: il futuro della città passa dal Campo largo. L’iniziativa promossa dai pentastellati, ufficialmente dedicata ai temi del Mezzogiorno e dello sviluppo, diventa così l’occasione per ribadire una linea politica netta in vista del voto di maggio.

La posizione del M5S

Per il M5S non ci sono ambiguità: serve un’alleanza ampia tra le forze progressiste e civiche, sul modello già sperimentato a Napoli e alla Regione Campania. Un progetto che, secondo i rappresentanti del Movimento, non può includere un ritorno di Vincenzo De Luca alla guida del Comune. «Stiamo lavorando per costruire un’alternativa politica credibile per Salerno», spiegano dal Movimento, sottolineando come il Campo largo debba essere una scelta coerente anche a livello locale.

Il messaggio è rivolto soprattutto al Partito democratico, chiamato a decidere se sostenere l’alleanza o percorrere strade autonome. Il confronto è aperto e il tempo stringe. Salerno diventa così un passaggio decisivo per misurare la tenuta del Campo largo in vista delle comunali, con il Movimento 5 Stelle pronto a giocare un ruolo centrale nella costruzione della coalizione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Scario: inaugurata la nuova area fitness “Dino Gherardi”

Un'area dove tutti gli appassionati potranno allenarsi a contatto con il mare…

Maria Emilia Cobucci
Maria Emilia Cobucci
Ospedale Vallo

Crisi al Pronto Soccorso di Vallo della Lucania: la denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate

L'associazione Nessuno tocchi Ippocrate denuncia gravi carenze organizzative e mancanza di formazione…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Luigi Marchesani

Agropoli, ritrovato a Salerno Luigi Marchesani

Luigi Marchesani intercettato a Salerno. Era scomparso dalla sua abitazione di Agropoli…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Polizia

Salerno, lite tra 16enni: ennesimo accoltellamento

Ancora violenza a Salerno. Due giovani sono finiti in ospedale con ferite…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

Sapri: l’istituto “Leonardo Da Vinci” ospita la giornalista Luciana Esposito

Al centro dell'attenzione il tema della legalità e della lotta alla criminalità…

Maria Emilia Cobucci
Maria Emilia Cobucci
Mostra di più