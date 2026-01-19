Elezioni Salerno 2026: Mimmo Ventura e Alessandro Turchi sfidano Vincenzo De Luca

Il panorama politico di Salerno inizia a delinearsi con largo anticipo in vista delle elezioni comunali 2026. In attesa dell’ufficialità di Vincenzo De Luca, il quadro dei contendenti si arricchisce dei primi nomi pronti a sfidare l’attuale assetto di potere cittadino. Come riportato dal quotidiano Le Cronache, il consigliere comunale Mimmo Ventura e l’ex dirigente scolastico Alessandro Turchi hanno formalizzato la propria partecipazione alla competizione elettorale.

La strategia di Mimmo Ventura e il movimento di Bandecchi

Il consigliere Mimmo Ventura ha annunciato la sua candidatura sostenuto dalla lista “Dimensione Bandecchi!”, espressione del movimento centrista guidato dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. La proposta di Ventura non mira esclusivamente al successo elettorale immediato, ma punta a un obiettivo di lungo periodo legato al controllo dell’azione amministrativa.

L’esponente politico ha infatti precisato la natura della sua sfida: «Non punto a vincere, ma a costruire una vera opposizione al Comune di Salerno. La mia lista sarà composta da persone del popolo». Oltre alla partecipazione al voto, Ventura ha richiesto formalmente un intervento del Ministro dell’Interno, sollecitando la nomina di un commissario prefettizio che guidi l’ente fino alla scadenza di maggio 2027.

Alessandro Turchi e il progetto civico Salerno Migliore

Parallelamente, la scena politica vede il ritorno di Alessandro Turchi, già preside di istituti scolastici, il quale guiderà la compagine “Salerno Migliore”. A differenza di altre coalizioni in via di formazione, il progetto di Turchi si caratterizza per una spiccata autonomia, escludendo al momento alleanze con altri movimenti o partiti strutturati.

Nei prossimi giorni verranno illustrati i punti cardine del programma elettorale, che si concentrerà sulle principali criticità e necessità della città. Con la discesa in campo di questi primi outsider, la campagna elettorale salernitana entra nel vivo, restando in attesa di conoscere le decisioni definitive del centrodestra e la conferma della partecipazione di Vincenzo De Luca.