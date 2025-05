Colpo alla sede del CNA di Salerno, il ladro ripreso dalle telecamere

Un furto ha interessato la sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (CNA) di Salerno. L’incursione è avvenuta in Via Salvatore Marano, una traversa di Corso Vittorio Emanuele. Un individuo si è introdotto all’interno degli uffici e ha sottratto uno zaino di proprietà del direttore della CNA.

Le telecamere di videosorveglianza immortalano il ladro

I momenti in cui il soggetto è entrato nell’edificio di Via Marano sono stati integralmente ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini acquisite potrebbero rivelarsi cruciali per l’identificazione del responsabile e per le successive indagini.

Una zona problematica: il bivacco di senzatetto

La traversa in cui si trova la sede della CNA, dove sorge anche un supermercato, è descritta da residenti e commercianti come luogo di frequente bivacco per persone senza fissa dimora.

La direttrice Simona Paolillo, profondamente amareggiata, ha commentato l’accaduto sottolineando come la sede della CNA sia sempre stata un luogo aperto, pensato per servire la comunità. «La porta era aperta per chi ha bisogno – afferma – non per chi semina insicurezza». Un gesto apparentemente “piccolo”, che però ha avuto un impatto emotivo e operativo notevole: tempo sottratto al lavoro per le denunce e un colpo inferto a un presidio attivo nel quartiere da oltre 25 anni.

La CNA confida ora nel lavoro delle autorità e nell’abbraccio della comunità, ribadendo che legalità e sicurezza sono beni collettivi da proteggere. Al ladro, un messaggio diretto e civile: «Restituisci lo zaino. Dentro c’erano dignità e memoria. Non hanno prezzo».