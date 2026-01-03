Cilento Outlet: bilancio positivo e boom di presenze per la “Casa di Babbo Natale”

Grande successo per la Casa di Babbo Natale al Cilento Outlet, l’iniziativa natalizia ideata da Aldo Olivieri che, sin dalla sua apertura, ha fatto registrare tantissime presenze, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati delle festività nel territorio.

Un villaggio natalizio che incanta grandi e piccoli

Famiglie, bambini e visitatori provenienti da tutta la provincia – e non solo – hanno affollato il villaggio natalizio, lasciandosi conquistare da un’atmosfera magica fatta di luci, decorazioni, animazione e sorrisi. Protagonista indiscusso è stato naturalmente Babbo Natale, sempre pronto ad accogliere i più piccoli, ascoltare i loro desideri e regalare momenti di autentica emozione.

Un bilancio più che positivo

Il bilancio dell’iniziativa è decisamente positivo: “La Casa di Babbo Natale non è stata soltanto un’attrazione per i bambini, ma anche un’occasione di aggregazione e valorizzazione del Cilento Outlet come luogo di incontro, svago e condivisione durante il periodo natalizio” – ha dichiarato Aldo Olivieri.

Eventi fino al 6 gennaio

Ma la magia non finisce qui. L’evento proseguirà fino al 6 gennaio, regalando ancora tante emozioni: oltre a Babbo Natale, infatti, sarà protagonista anche la Befana, pronta a chiudere le festività con allegria, dolci e sorprese per tutti i bambini.

Un progetto che unisce tradizione e intrattenimento

“Un progetto che si conferma vincente, capace di unire intrattenimento, tradizione e spirito natalizio, e che ha saputo trasformare il Cilento Outlet in un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie durante le feste” – il commento della direttrice del Outlet, Veneranda Pascale.