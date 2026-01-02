Cilento Outlet: dopo il Natale dei record, arrivano la Befana e i saldi per tutta la famiglia

Dal 2 al 6 gennaio la Befana e Babbo Natale accoglieranno i bambini nella Casa di Babbo Natale tra animazione e parate, per le vie del Centro, per un inizio d’anno all’insegna del divertimento e dello shopping in serenità. Intrattenimento e grandi occasioni di shopping si incontrano per regalare alle famiglie un’esperienza completa, tra relax e convenienza.

Arriva la Befana

Dal 2 al 6 gennaio, la Befana sarà gradita ospite nella Casa di Babbo Natale, accogliendo i più piccoli insieme al celebre personaggio che ha accompagnato il pubblico durante le festività natalizie. Un’occasione speciale per salutare le feste in un’atmosfera magica e coinvolgente, pensata per grandi e piccini.

Il programma

Arricchiranno l’atmosfera del Centro, parate scenografiche e momenti d’intrattenimento che coinvolgeranno tutta la famiglia. Mascotte speciali sono previste nelle giornate del 4 e 6 gennaio, con tre appuntamenti quotidiani alle ore 12.00, 15.30 e 18.00, trasformando il Cilento Outlet in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Tra divertimento e shopping

Il tutto farà da cornice alla partenza ufficiale dei saldi invernali, che quest’anno prenderanno il via il 3 gennaio, anticipando l’Epifania e offrendo così alle famiglie l’opportunità di rinnovare il guardaroba con capi griffati a condizioni particolarmente vantaggiose: sconti fino al -50% sul prezzo outlet. Un avvio d’anno che si inserisce nel solco di un Natale dai numeri straordinari, capace di andare oltre le previsioni più ottimistiche.

Nel periodo che precede le festività il Cilento Outlet ha registrato un incremento superiore al 70% dei flussi di visitatori, accompagnato da una crescita a doppia cifra del fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dati che confermano il ruolo sempre più centrale del Cilento Outlet come punto di riferimento solido e attrattivo per il territorio e per le aree limitrofe, grazie a una gestione attenta, orientata alla qualità dell’offerta commerciale e alla valorizzazione dell’esperienza delle famiglie.

«I risultati di questo Natale ci rendono particolarmente soddisfatti e confermano il forte gradimento da parte dei visitatori – dichiara Veneranda Pascale, direttrice del Cilento Outlet -. Il nostro obiettivo è offrire uno shopping non solo conveniente, ma anche piacevole e spensierato, grazie a iniziative pensate per coinvolgere tutta la famiglia».

Gennaio diventa quindi il momento ideale per unire il piacere dello shopping a momenti di intrattenimento, al Cilento Outlet che continua a crescere e a rinnovarsi, mettendo al centro le persone e le loro esperienze.