Cilento e Vallo di Diano: 10 mete imperdibili per una primavera fuori dal comune

La primavera trasforma il Cilento e il Vallo di Diano in un mosaico di colori e profumi che raramente si riescono a percepire durante la calura estiva. Lontano dalle folle di agosto, questo territorio rivela la sua anima più autentica tra borghi fantasma, fioriture rare e acque cristalline.

Risveglio cilentano: 10 tappe tra natura e storia

Ecco una selezione di dieci luoghi imperdibili, dai grandi classici alle gemme nascoste, per vivere un’esperienza da insider.

Valle delle orchidee di Sassano

In primavera, il Vallo di Diano ospita uno spettacolo botanico unico in Europa. Nel territorio di Sassano, oltre 180 varianti di orchidee selvatiche colorano i prati d’alta quota. È il momento perfetto per un trekking leggero che unisce la passione per la fotografia naturalistica alla serenità delle vette degli Alburni.

Borgo abbandonato di Roscigno Vecchia

Definita la “Pompei del Novecento”, questa frazione disabitata a causa delle frane è un museo a cielo aperto. Camminare tra le case vuote e la piazza centrale, dove il tempo si è fermato ai primi del secolo scorso, regala un’atmosfera malinconica e affascinante, resa ancora più suggestiva dal verde brillante che circonda le rovine.

Gole del Calore a Felitto

Questi profondi canyon scavati dal fiume Calore sono un paradiso per chi cerca frescura e avventura. In primavera la portata d’acqua è ideale per ammirare le “marmitte dei giganti” e il celebre ponte a schiena d’asino. È possibile esplorare le gole a piedi o tramite escursioni in canoa che, però, prenderanno il via soltanto con la stagione estiva.

Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte

Situato a Padula, è uno dei rari esempi di battistero costruito direttamente sopra una sorgente d’acqua. La particolarità di questo luogo di nicchia risiede nel rito del battesimo per immersione che sfruttava le acque sorgive. La luce primaverile che filtra tra le antiche mura crea un ambiente mistico e fuori dal tempo.

Oasi WWF di Morigerati

Un sentiero scavato nella roccia conduce alla grotta dove il fiume Bussento riemerge dopo un lungo percorso sotterraneo. Il canyon di Morigerati in questa stagione esplode di vita, tra muschi, felci e il fragore delle cascate che rendono la camminata un’esperienza sensoriale completa.

San Severino di Centola

Arroccato su una cresta rocciosa che domina la valle del Mingardo, questo borgo medievale abbandonato offre una delle viste più scenografiche del Cilento. Le rovine del castello e delle case in pietra si fondono con la roccia, raccontando storie di assedi e di una vita contadina ormai scomparsa.

Antece a Costa Palomba

Sui Monti Alburni si trova un misterioso bassorilievo rupestre risalente al IV secolo a.C., raffigurante un guerriero lucano. Raggiungerlo richiede una passeggiata tra boschi di faggi che, proprio in primavera, offrono un sottobosco ricco di ciclamini e anemoni. È una meta per chi ama il trekking archeologico.

Baia degli Infreschi a Marina di Camerota

Mentre in estate è affollatissima di barche, in primavera la Baia degli Infreschi è un paradiso solitario raggiungibile tramite il “sentiero del Mediterraneo”. L’acqua fredda e limpidissima, insieme alla fioritura della macchia mediterranea lungo il percorso, ripaga ampiamente la camminata.

Piano Vetrale, il paese dei murales

Piccola frazione di Orria, Piano Vetrale è un borgo di nicchia celebre per le sue pareti dipinte. Ogni anno artisti da tutta Italia decorano le facciate delle case con scene di vita rurale e leggende locali. Una passeggiata tra i suoi vicoli è come sfogliare un libro di favole a cielo aperto.

Certosa di San Lorenzo a Padula

Non può mancare il monumento simbolo del Vallo di Diano. Sebbene celebre, la Certosa in primavera gode di una luce particolare che esalta il bianco della pietra locale e la vastità del chiostro grande. I giardini interni, curati e fioriti, offrono una sosta rigenerante dopo la visita alle celle dei monaci e alla biblioteca.