Cilento, disagi alla rete Vodafone: residenti chiedono interventi

Disservizi alla rete mobile Vodafone tra Caselle in Pittari e Agropoli. Segnale debole o assente, cittadini e Comuni chiedono interventi immediati.

Da diverse ore la rete di telefonia mobile Vodafone sta registrando disservizi nel comune di Caselle in Pittari e nei centri limitrofi del Golfo di Policastro. Diversi cittadini segnalano difficoltà di connessione e assenza di segnale, con conseguenti disagi nelle comunicazioni quotidiane.

Il Comune di Caselle in Pittari ha confermato di essere a conoscenza del problema, comunicando di aver già provveduto a informare il gestore. In una nota ufficiale, da Palazzo di Città fanno sapere «di aver già provveduto a segnalare il disservizio in atto nel nostro comune sulla rete mobile della Vodafone, sollecitando un pronto intervento per il ripristino del regolare servizio di telefonia mobile».

L’amministrazione locale ha quindi richiesto un intervento tempestivo per ristabilire la piena funzionalità della rete, al fine di ridurre al minimo i disagi.

Guasto ad Agropoli: segnale assente da metà agosto

Disagi analoghi si registrano anche nel territorio di Agropoli, dove da tre mesi molti utenti lamentano segnale debole o totalmente assente. Secondo quanto riportato, i problemi sarebbero iniziati l’11 agosto, a seguito di un incendio che ha coinvolto un quadro elettrico alla base dell’antenna situata sulla collina Selvi, danneggiando l’impianto di trasmissione.

La situazione, a distanza di tempo, non risulta ancora del tutto risolta. Gli utenti segnalano difficoltà persistenti nelle chiamate e nella connessione dati. «Sono mesi che cerchiamo risposte, in alcuni punti il segnale è debole o assente», denunciano alcuni cittadini, chiedendo interventi urgenti da parte del gestore per il ripristino del servizio.

