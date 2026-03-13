Cilentana, indagini tecniche dopo il dissesto stradale a Montano Antilia: attivato il senso unico alternato

Sulla strada statale 18VAR “Cilentana”, nel corso di questa settimana, Anas ha avviato l’esecuzione di alcuni sondaggi ed approfondimenti tecnici lungo la tratta stradale interessata dal dissesto verificatosi in località Massicelle a Montano Antilia (SA), che, in corrispondenza del km 149,100, rende necessaria l’attivazione del senso unico alternato.

Gli interventi

Nel dettaglio, tali indagini preliminari sono finalizzate, in particolare, alla progettazione dell’intervento più idoneo al ripristino del corpo stradale, ed alla verifica – nel contempo – delle cause precise del cedimento. Dai primi sopralluoghi effettuati, infatti, è stato constatato che il fenomeno di dissesto che ha determinato un progressivo abbassamento della carreggiata si è verificato in concomitanza con l’esecuzione di lavori – in capo a privati – per la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della sede stradale.

Tra l’altro, rispetto alla realizzazione di tale intervento (per la quale l’Ente Comunale preposto ha intimato l’interruzione), non sono state rilevate opere di protezione preliminari allo scavo, finalizzate a lasciare inalterato l’equilibrio geologico e geotecnico a tutela della stabilità del corpo stradale. L’ultimazione della fase dei sondaggi, in corso, è prevista entro la prossima settimana.

L’obiettivo

L’intervento che Anas progetterà e realizzerà sarà finalizzato ad attuare tutte le opere geotecniche e strutturali di protezione, finalizzate ad arrestare la superficie di scivolamento innescata, rispetto al quale Anas si riserva ogni azione di tutela per tutte le spese che dovrà sostenere.