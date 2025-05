Cicerale: successo per la Giornata Ecologica nel segno dell’educazione ambientale

Si è svolta questa mattina, giovedì 29 maggio, la Giornata Ecologica promossa dal Comune di Cicerale, in collaborazione con Legambiente Torchiara “Ancel Keys” e Nappi Sud S.r.l., con il coinvolgimento attivo dell’I.O. Vico de Vico.

Il rispetto dell’ambiente fin da piccoli

Un appuntamento che ha unito scuola, istituzioni e cittadini attorno a un obiettivo comune: prendersi cura dell’ambiente e promuovere una cultura della sostenibilità. Protagonisti della mattinata, gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, impegnati in una passeggiata ecologica tra le vie del borgo. Sacchi, guanti e tanta energia positiva hanno reso possibile un gesto concreto di tutela del territorio e allo stesso tempo un forte messaggio di civiltà.

Le dichiarazioni

A sottolineare il valore simbolico della giornata, le parole dell’Assessora comunale Chiara Valva: «oggi a Cicerale non abbiamo solo raccolto rifiuti: abbiamo seminato consapevolezza. I ragazzi dell’I.O. “Vico de Vico” ci hanno dimostrato che il futuro è già all’opera, con mani pulite e idee chiare. Grazie a Legambiente “Ancel Keys”, a Nappi Sud S.r.l., ai docenti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. La nostra terra è la nostra casa: proteggiamola, ogni giorno.»

La giornata ha rappresentato anche un’importante tappa di avvicinamento a Puliamo il Mondo 2025, la storica campagna nazionale di Legambiente, in programma a settembre. Adriano Guida, membro del direttivo nazionale di Legambiente, afferma: «Quella di stamattina è stata una bella giornata all’insegna della partecipazione civica e della tutela del territorio, che ha coinvolto con entusiasmo gli alunni del plesso scolastico di Cicerale.

L’iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione verso l’ambiente. Come Legambiente siamo felici di vedere un’Amministrazione comunale sensibile su questi temi, pronta a lavorare insieme per far crescere una vera coscienza ambientale tra i cittadini.»

“L’arte con i 4 elementi”, ecco di cosa si tratta

A rendere ancora più speciale la mattinata, la premiazione del concorso “L’arte con i 4 elementi naturali” promosso da Nappi Sud S.r.l., che ha coinvolto tutte le classi dell’istituto in un percorso creativo sul valore di aria, acqua, terra e fuoco. Il dott. Angelo Zoppi della Napoli Sud Srl, ha tenuto a precisare: «la giornata di oggi rappresenta per noi il coronamento di un percorso educativo portato avanti con passione durante l’anno scolastico. Abbiamo scelto di concluderlo con la premiazione del concorso e con la partecipazione alla passeggiata ecologica, insieme alla comunità.

I ringraziamenti

Un’iniziativa semplice ma significativa, che rafforza la cultura del rispetto e la qualità della raccolta differenziata. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito: insegnanti, studenti, amministrazione e volontari. Insieme possiamo davvero fare la differenza.» Una giornata all’insegna dell’ambiente, ma soprattutto della responsabilità collettiva. Un segnale importante da parte di una comunità che guarda avanti con consapevolezza e fiducia nelle nuove generazioni.