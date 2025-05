Cicerale promuove la sostenibilità ambientale con la “Giornata Ecologica”

Il Comune di Cicerale annuncia con entusiasmo l’iniziativa “Giornata Ecologica”, in programma per giovedì 29 maggio a partire dalle ore 9:00, con ritrovo in Piazza Degas.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente “Ancel Keys” di Torchiara – Alto Cilento e con la partecipazione attiva della Nappi Sud S.r.l., sarà una mattinata interamente dedicata alla sensibilizzazione ambientale.

Anche gli studenti protagonisti

Protagonisti saranno gli studenti dell’Istituto Onnicomprensivo “Vico de Vivo” – plessi di Cicerale, che prenderanno parte a una passeggiata ecologica lungo la circumvallazione San Giorgio, attraversando il borgo antico e raccogliendo rifiuti lungo il percorso fino a Piazza Primicile Carafa. L’iniziativa mira a rafforzare nei più giovani la consapevolezza del valore dell’ambiente e il rispetto per il territorio.

A seguire, è prevista la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso “L’arte con i 4 elementi”, un progetto promosso da Nappi Sud S.r.l. in collaborazione con l’amministrazione comunale e il corpo docente dell’I.O. “Vico de Vivo”. Il concorso ha rappresentato un’importante occasione di riflessione per gli alunni sui temi dell’ecologia, della sostenibilità e della tutela delle risorse naturali, attraverso l’espressione artistica.

“Il Comune di Cicerale desidera esprimere un sentito ringraziamento alla dirigenza scolastica e al corpo docenti per l’impegno costante nella promozione di percorsi educativi dedicati all’ambiente, nonché per il fondamentale supporto nell’organizzazione di queste giornate che coinvolgono attivamente la comunità”, si legge in una nota.

L’iniziativa è aperta alle associazioni e a tutti i cittadini, con l’invito a partecipare insieme ad amici e familiari. È un’occasione concreta per fare la differenza e dimostrare che la cura dell’ambiente parte dai piccoli gesti quotidiani.

Cicerale continua a investire in momenti di educazione civica e ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra istituzioni, scuole e cittadini.

“Porta amici e famiglia, facciamo la differenza insieme.”