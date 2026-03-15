Cicerale punta sul verde: approvato l’orto urbano “Cilentopolis” sotto Piazza Degas

Il Comune di Cicerale compie un passo verso la sostenibilità e la riqualificazione del territorio. L’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Ruggiero ha ufficialmente autorizzato la realizzazione di un orto urbano nell’area comunale situata al di sotto di Piazza Degas. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro del progetto “Cilentopolis” e sarà curata dall’Associazione di Promozione Sociale RARECA APS.

Una sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva

La decisione della Giunta nasce dalla volontà di trasformare il verde pubblico in un’occasione di partecipazione diretta. L’amministrazione considera infatti il verde un bene di particolare valore, la cui tutela può essere favorita proprio attraverso il coinvolgimento dei residenti.

Il progetto non graverà sulle casse comunali. La concessione in uso gratuito dello spazio è avvenuta nel rispetto del “Regolamento per la Disciplina dell’Uso dei Beni di Proprietà Comunale”.

Gli obiettivi: sociale, didattica e decoro urbano

L’orto urbano di Cicerale non sarà soltanto un luogo di coltivazione, ma un vero e proprio presidio del territorio. Gli obiettivi prefissati dall’amministrazione e dall’associazione proponente sono molteplici: sottrarre gli spazi al degrado e alla marginalità, migliorando la qualità estetica e ambientale dei luoghi; offrire ai cittadini spazi di relazione e momenti di scambio di esperienze e sapere; svolgere attività didattiche rivolte alle scuole per diffondere la cultura dell’educazione alimentare e ambientale; promuovere la conoscenza delle tradizioni legate ai prodotti della terra.