Agropoli: ok ad un progetto sperimentale di riqualificazione del verde urbano

L’Amministrazione Comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato un atto di indirizzo finalizzato all’avvio di un progetto sperimentale di riqualificazione del verde urbano; il sito individuato dall’Ente è l’area di Piazza della Repubblica / Piazza Caduti di Nassiriya.

L’iniziativa

Nella deliberazione di Giunta si fa riferimento alla delibera di G.C. n°524 del 17.11.2025 relativa all’attuazione delle procedure per la redazione del Piano del Verde Urbano e le operazioni per il censimento ed il regolamento del verde. L’Ente si è dotato così di uno strumento specifico per la pianificazione e il governo del verde urbano.

Come specificato nell’atto la buona funzionalità e il corretto uso delle aree verdi pubbliche richiedono il supporto di strumenti di governo specifici e univoci, in grado di guidare gli amministratori nelle scelte di pianificazione, programmazione e gestione, ma anche di fornire ai cittadini elementi di conoscenza e di rispetto verso questo importante bene comune. La vegetazione – spiega l’Ente – rappresenta una componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica, nonché dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), e riveste un ruolo di vitale importanza per l’ambiente, l’igiene e la qualità della vita.