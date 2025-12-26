Cicerale celebra la poesia: il 28 e 29 dicembre la II edizione del Premio Poesia Sotto il Vischio

Il Comune di Cicerale annuncia gli appuntamenti conclusivi della II Edizione del Premio Poesia Sotto il Vischio, in programma il 28 e 29 dicembre 2025 presso l’Ex Palazzo Marchesale, in Piazza Primicile Carafa.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per domenica 28 dicembre alle ore 18:30, quando lo storico edificio ospiterà il Poetry Slam, manifestazione di poesia performativa che vedrà alternarsi sul palco alcune tra le voci più interessanti del panorama nazionale insieme a nuovi interpreti alla loro prima esperienza.

Una sfida di poesia orale dal forte impatto contemporaneo, con il voto affidato al pubblico. A condurre la serata sarà Gennaro Madera, poeta, scrittore e performer, da tempo impegnato nella divulgazione letteraria.

Il giorno successivo, lunedì 29 dicembre alle ore 18:30, si terrà la Cerimonia di Premiazione della II Edizione del Premio Poesia Sotto il Vischio, momento centrale del percorso culturale promosso dal Comune. La serata sarà dedicata alla celebrazione della scrittura e del talento poetico, con il conferimento dei riconoscimenti agli autori e alle autrici che si sono distinti nel concorso.

Nel corso della cerimonia porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Cicerale Giorgio Ruggiero e l’Assessora alla Cultura Chiara Valva. Sono previsti inoltre gli interventi dello storico Pasquale Giuliani Mazzei, della Professoressa di lettere Annamaria Petolicchio e dell’autore ed influencer letterario Davide Avolio.

La serata sarà arricchita da un intermezzo musicale affidato al pianista Maestro Alessandro Volpe, in un dialogo tra musica e parola.

A conclusione della cerimonia di premiazione la manifestazione Natale a Cicerale, organizzata dall’Associazione Culturale San Giorgio, contribuirà ad animare il borgo durante le festività, rendendo il centro storico luogo di incontro per la comunità e i visitatori.

Due serate consecutive che confermano Cicerale come spazio vivo di cultura e partecipazione, capace di accogliere linguaggi diversi della poesia, dalla performance alla scrittura, in un contesto di festa e valorizzazione del territorio.