Ceraso, in auto avevano 500 grammi di cocaina: in tre nei guai

Un uomo e una donna arrestate. In auto avevano droga e denaro contante, probabile provendo dell'attività di spaccio

A cura di Ernesto Rocco
Cocaina

Il 3 novembre, a Ceraso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno proceduto all’arresto di tre persone (un uomo e due donne) residenti nel napoletano, indagate per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I controlli e la scoperta della droga

Nello specifico i Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali, hanno sottoposto a controllo l’auto su cui viaggiavano gli indagati rivenendo nella loro disponibilità, a seguito di perquisizione, stupefacente del tipo cocaina per un perso di circa 500 grammi, nonché 400,00 euro in contanti verosimile provento di attività illecita.

Leggi anche:

Maxi blitz antidroga ad Eboli: 39 arresti per traffico di stupefacenti

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, mentre le donne sono state condotte presso la casa circondariale di Salerno.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tribunale Vallo

Processo per i lavori alla falesia di Camerota: cinque parti civili ammesse

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha ammesso cinque parti civili nel…

Rutino 4 Novembre

Rutino in festa per l’Unità Nazionale: arriva la Fanfara dei Bersaglieri il 9 novembre

Un evento al quale prenderanno parte anche gli studenti della Scuola Primaria…

Francesco Semeraro

La Gelbison inizia la sua ricostruzione: ufficiale l’arrivo di Francesco Semeraro

La Gelbison annuncia l'ingaggio di Francesco Semeraro, difensore classe 2001 con oltre…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79