Ceraso, in auto avevano 500 grammi di cocaina: in tre nei guai

Il 3 novembre, a Ceraso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno proceduto all’arresto di tre persone (un uomo e due donne) residenti nel napoletano, indagate per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I controlli e la scoperta della droga

Nello specifico i Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali, hanno sottoposto a controllo l’auto su cui viaggiavano gli indagati rivenendo nella loro disponibilità, a seguito di perquisizione, stupefacente del tipo cocaina per un perso di circa 500 grammi, nonché 400,00 euro in contanti verosimile provento di attività illecita.

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, mentre le donne sono state condotte presso la casa circondariale di Salerno.