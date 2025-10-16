Maxi blitz antidroga ad Eboli: 39 arresti per traffico di stupefacenti

Blitz all'alba nella Piana del Sele: la Guardia di Finanza, su richiesta della DDA, smantella un'organizzazione criminale

A cura di Silvana Scocozza

Imponente operazione interforze dalle prime luci dell’alba tra Salerno e l’area di Eboli, culminata con l’esecuzione di 39 misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Salerno.

L’operazione, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, ha colpito un’articolata associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

I dettagli delle misure cautelari

Secondo quanto emerso dall’ordinanza, i 39 soggetti indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, oltre a numerosi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti. La varietà di sostanze oggetto del traffico è ampia e include cocaina, crack e hashish.

Il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere per i soggetti ritenuti più pericolosi o con ruoli apicali nell’organizzazione:

18 indagati sono stati trasferiti in carcere.

21 indagati sono stati posti agli arresti domiciliari.

Eboli, la scena del blitz con elicotteri e posti di blocco

A Eboli dalle prime ore del mattino e fino all’alba, la città è stata sorvolata da un elicottero delle forze dell’ordine, il cui faro ha illuminato il centro cittadino e i quartieri interessati.

Un massiccio dispiegamento di pattuglie ha interessato le strade, in particolare nelle aree del rione Paterno, rione Pescara e località Epitaffio.


