Centrodestra compatto a Napoli: Meloni, Salvini e Tajani insieme per sostenere Edmondo Cirielli

I leader del centrodestra si riuniscono a Napoli il 14 novembre per lanciare la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania

Giorgia Meloni

Il prossimo 14 novembre, i principali leader del centrodestra saranno a Napoli, al Pala Partenope, per sostenere la candidatura del Vice Ministro Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. L’evento, considerato il momento clou della campagna elettorale, vedrà la partecipazione di Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Antonio Tajani (Forza Italia), Matteo Salvini (Lega), Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Antonio De Poli (Udc).

La convention al Pala Partenope

La manifestazione si terrà nel pomeriggio di venerdì 14 novembre, con un orario di inizio previsto tra le 17:30 e le 18:00. L’evento sarà uno dei più importanti sotto il profilo politico dell’intera campagna elettorale del centrodestra in Campania.

Secondo fonti organizzative, la macchina dei coordinamenti regionali dei partiti è già pienamente operativa per assicurare la massima partecipazione. Non si esclude, infatti, la possibilità di bus organizzati da ogni provincia per permettere ai sostenitori di raggiungere la sede della manifestazione.

